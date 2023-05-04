Восемь взрывов прогремели в Одессе за прошедшую ночь

Несколько мощных взрывов прозвучали в Одессе за минувшую ночь. Местные СМИ утверждают, что их было не менее восьми, но никакой конкретики не приводят.
Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, в городе действует режим воздушной тревоги. Сообщается, что первые взрывы прогремели примерно в 02:47 местному времени.
Местные жители публикуют фото и видео с места событий, однако по ним сложно разобрать происходящее. На кадрах видны только столбы дымы. Сведения о жертвах и пострадавших не поступали.
Кроме того, в ночь на 4 мая звуки взрывов доносились и из Киева. По словам представителей украинской власти, система ПВО отработала все воздушные цели над столицей.