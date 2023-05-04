Предложение Мадуро создать «антиНато» вызвало истерику у Вашингтона

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в январе 2023 года призвал создать новый военный альянс, чтобы остановить мировую экспансию США. Предложение вызвало гнев у администрации Белого дома, сообщает «Царьград».
Лидер Венесуэлы считает, что в военный блок могли бы войти Китай, Россия, Венесуэла, страны Латинской Америки и Карибского бассейна. Соединенные Штаты заявили, что не допустят образования новых объединений без одобрения Белого дома.
«США не допустит создания враждебного военного альянса у своих границ. Если это все же произойдет, ответ Вашингтона будет бескомпромиссным», — отметил неназванный источник в США.
Военный конфликт на Украине фактически показал, что Россия противостоит странам Запада и Европы. Глядя на эту ситуацию, другие государства начинают задумываться о своем месте на мировой арене. В случае, если предложение Мадуро реализуется на деле, стоит ожидать большое количество стран, желающих присоединиться к коалиции. Однако США в таком случае придется несладко, резюмировали авторы статьи.