Предложение Мадуро создать «антиНато» вызвало истерику у Вашингтона

Военный конфликт на Украине фактически показал, что Россия противостоит странам Запада и Европы. Глядя на эту ситуацию, другие государства начинают задумываться о своем месте на мировой арене. В случае, если предложение Мадуро реализуется на деле, стоит ожидать большое количество стран, желающих присоединиться к коалиции. Однако США в таком случае придется несладко, резюмировали авторы статьи.