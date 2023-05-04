Вспыхнувший в якутском ТЦ пожар перекинулся на жилой дом

Здание торгового центра «Илин Энэр» загорелось в Якутске. Огонь начал стремительно распространяться и в итоге перекинулся на соседний многоквартирный дом. Об этом РИА Новости сообщила глава пресс-службы регионального ГУ МЧС России Ксения Рахматуллина.
Очевидцы распространили в социальных сетях запись с места происшествия. На кадрах видно, как полыхает крыша торгового центра.
«Поступило сообщение о пожаре в Торговом доме по проспекту Ленина. На месте работают спасатели Якутского Пожарно-спасательного гарнизона», — отчиталась Рахматуллина.
Рядом с постройкой, на которую перекинулось пламя, находятся Дом правительства и парламент республики. Всех сотрудников экстренно эвакуировали.