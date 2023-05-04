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Школьник с ножницами в руках напал на одноклассника в Сочи

Происшествия
Школьник с ножницами в руках напал на одноклассника в Сочи

Ссора между учениками в школе Адлеровского района Сочи чуть не закончилась трагедией. Одного из учеников госпитализировали с колотым ранением верхней конечности.

Во время урока Кубановедения двое подростков что-то не поделили. Однако не успела вмешаться учитель, как один школьник схватился за ножницы и воткнул в руку своему сверстнику. После этого нападавший выбежал из школы и скрылся в неизвестном направлении.

На место происшествия в срочном порядке прибыла карета скорой помощи и полиция. Пострадавшему оказали необходимую помощь, его жизни ничего не угрожает. А тем временем поиски агрессивного подростка продолжаются до сих пор.

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