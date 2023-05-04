Россияне верят, что СССР было по силам победить в Великой Отечественной войне без союзников

Более половины жителей России полагают, что Советский Союз победил бы в Великой Отечественной войне без помощи союзных сил. Об этом свидетельствую результаты опроса ВЦИОМ.
Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» всероссийского масштаба был проведен 23 апреля 2023 года. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи граждан России в возрасте от 18 лет, передает РИА Новости.
На вопрос о том, мог бы СССР победить в ВОВ без помощи союзников, 66% процентов дали утвердительный ответ, 25% высказались отрицательно, а 9% затруднились высказать свое мнение.
Как отмечает источник, метод проведенного опроса — телефонное интервью по случайной выборке. Она была собрана из наиболее полного списка сотовых телефонных номеров, использующихся на территории Российской Федерации.