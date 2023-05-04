Новые требования к системам оповещения населения начали действовать в России

Требования к системам оповещения населения изменились в России с 4 мая. Это связано с началом действия поправок, внесенных в законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О гражданской обороне».
Ответственность за определение порядка реконструкции, создания и поддержания в готовности систем оповещения возлагается на правительство. Также был согласован список полномочий организаций и органов власти по своевременному оповещению граждан.
В федеральные законы были включены новые понятия «оповещение населения» и «системы оповещения населения». Так, в тексте статьи «О гражданской обороне» слово «оповещения» дополнили словом «населения».
В настоящее время ведутся работы по созданию комплексной системы экстренного оповещения граждан о возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС) или угроз. Она позволит вдвое ускорить информирование населения, обеспечив его максимальный охват.