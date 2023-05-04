РИА Новости: бизнесмен из Подмосковья мог снабжать данными украинскую разведку

Предприниматель подозревается в причастности к сети законспирированных агентов военной разведки Украины. Ее сотрудники планировали ряд терактов в Крыму. Как уточнил корреспондент РИА Новости, Евмененко живет в подмосковном Домодедово, однако имеет два бизнеса на полуострове. При этом обе компании обанкротились.