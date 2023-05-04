РИА Новости: бизнесмен из Подмосковья мог снабжать данными украинскую разведку

ФСБ ранее задержала мужчину, подозреваемого в работе на украинскую разведку. Им мог оказаться бизнесмен из Подмосковья Константин Евмененко.
Предприниматель подозревается в причастности к сети законспирированных агентов военной разведки Украины. Ее сотрудники планировали ряд терактов в Крыму. Как уточнил корреспондент РИА Новости, Евмененко живет в подмосковном Домодедово, однако имеет два бизнеса на полуострове. При этом обе компании обанкротились.
Журналисту удалось навестить квартиру подозреваемого. По его словам, там находилась некая женщина, отказавшаяся отвечать на вопросы. Соседи бизнесмена также не стали комментировать ситуацию и с трудом опознали его на фотографии.