Стрельба в испанской Каталонии унесла жизни двоих человек

Стрельба произошла вблизи набережной Салоу в испанской Каталонии. В результате инцидента погибли как минимум два человека, пишет газета La Vanguardia.
Происшествие случилось в 23:30 по московскому времени. По предварительной информации, огонь из оружия открыли люди, проезжающие вблизи набережной на машине. По словам полиции, в автомобиле находилось три человека.
Личности двоих из них до сих пор не установлены. При этом полиции удалось задержать одного подозреваемого. Все обстоятельства и детали инцидента на данный момент выясняются.