СК расследует атаки ВСУ на Донецк, Курскую область и Краснодарский край

Следственный комитет (СК) России расследует случаи украинских обстрелов Донецка, поселка Теткино Глушковского района Курской области и атаку беспилотника в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Жертвой обстрела населенного пункта Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) стал местный житель, еще два человека были ранены. Еще одна женщина пострадала при нападении ВСУ на поселок шахты им. Гагарина в Никитовском районе Горловки.
При обстреле Теткино был поврежден газопровод и произошли сбои в работе системы электроснабжения. В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края беспилотник спровоцировал возгорание резервуара с нефтью.