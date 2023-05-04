СК расследует атаки ВСУ на Донецк, Курскую область и Краснодарский край

Жертвой обстрела населенного пункта Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) стал местный житель, еще два человека были ранены. Еще одна женщина пострадала при нападении ВСУ на поселок шахты им. Гагарина в Никитовском районе Горловки.