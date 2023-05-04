Велосипедист попал под колеса автомобиля на проезжей части в Москве

ДТП с участием велосипедиста в центре Москвы засняли дорожные камеры. Видеозапись предоставил Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Авария произошла рядом с домом номер 14 по Садовой-Черногрязской улице вечером 3 мая. На кадрах видно, как велосипедист выехал на проезжую часть и попал под колеса автомобиля. Двухколесный транспорт получил серьезные повреждения, но судьба его водителя остается неизвестной.
Велосипедист грубо нарушил сразу два правила дорожного движения. Во-первых, он пересекал проезжую часть в неположенном месте, а во-вторых — не спешился. Подробности и обстоятельства аварии уточняются.