Велосипедист попал под колеса автомобиля на проезжей части в Москве

Авария произошла рядом с домом номер 14 по Садовой-Черногрязской улице вечером 3 мая. На кадрах видно, как велосипедист выехал на проезжую часть и попал под колеса автомобиля. Двухколесный транспорт получил серьезные повреждения, но судьба его водителя остается неизвестной.