Мэр Донецка заявил о массированном обстреле западных районов города

Петровский и Кировский районы Донецка, расположенные на западе и юго-западе города, подверглись мощному обстрелу со стороны украинской армии. Об этом заявил мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин в Telegram.
После обстрелов градоначальник сообщал, что в Петровском районе обнаружили противопехотные мины «Лепесток». По словам Кулемзина, взрывные устройства находили на улице Лохтина на западе Донецка.
«Петровский и Кировский районы под массированным обстрелом. Подробности уточняются. Не покидайте укрытий, будьте осторожны», — написал мэр Донецка в своем Telegram-канале.
В среду ночью украинские беспилотники также попытались атаковать официальную резиденцию президента России в Москве, сообщала пресс-служба Кремля. В результате налета удалось избежать разрушений и пострадавших.