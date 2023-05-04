Трамп вновь пообещал урегулировать украинский конфликт за сутки

Достичь завершения украинского конфликта не представляет никакой сложности. Об этом заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Политик пообещал, что в случае становления главой государства ему хватит суток на урегулирование ситуации. По словам Трампа, он хорошо знает как президента Владимира Зеленского, так и российского лидера Владимира Путина.
«Это было бы легко. Многое из происходящего имеет отношение к деньгам и армии», — заявил он в интервью телеканалу GBNews.
Ранее Трамп заявил о намерении пропустить первые дебаты с кандидатами от Республиканской партии. Причиной этому он назвал нежелание «делиться рейтингом».