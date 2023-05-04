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Трамп вновь пообещал урегулировать украинский конфликт за сутки

Политика
Трамп вновь пообещал урегулировать украинский конфликт за сутки

Достичь завершения украинского конфликта не представляет никакой сложности. Об этом заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Политик пообещал, что в случае становления главой государства ему хватит суток на урегулирование ситуации. По словам Трампа, он хорошо знает как президента Владимира Зеленского, так и российского лидера Владимира Путина.

«Это было бы легко. Многое из происходящего имеет отношение к деньгам и армии», — заявил он в интервью телеканалу GBNews.

Ранее Трамп заявил о намерении пропустить первые дебаты с кандидатами от Республиканской партии. Причиной этому он назвал нежелание «делиться рейтингом».

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