Вашингтон отправит Киеву гаубицы 155-мм калибра

В военном ведомстве напомнили, что это уже седьмой по счету пакет военной помощи с августа 2021 года. В него вошли разные виды боеприпасов, в том числе для РСЗО HIMARS, а также противотанковое оружие. Примерная стоимость составила 300 миллионов долларов.