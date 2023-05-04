Вашингтон отправит Киеву гаубицы 155-мм калибра

США подготовили очередной пакет военной помощи для Украины, в который войдут гаубицы, использующие боеприпасы 155-миллиметрового калибра. Об этом сообщил Пентагон.
В военном ведомстве напомнили, что это уже седьмой по счету пакет военной помощи с августа 2021 года. В него вошли разные виды боеприпасов, в том числе для РСЗО HIMARS, а также противотанковое оружие. Примерная стоимость составила 300 миллионов долларов.
Кроме того, в рамках транша Киев получит от Вашингтона дополнительные гаубицы. Для ведения огня установки используют 155-миллиметровый или «натовский» калибр.