Конгресс США обратился в ФБР за сведениями о возможной взятке Байдена

Авторы документы заявили, что у них есть основания считать, что чиновники минюста и федералы располагают сведениями о предполагаемой «криминальной схеме с участием на тот момент вице-президента» Байдена и некоего иностранца. По словам Грэссли и Комера, в этой схеме речь идет про «обмен деньгами для политических решений».