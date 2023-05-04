Конгресс США обратился в ФБР за сведениями о возможной взятке Байдена

Палата представителей США запросила у федеральных агентов информацию, касающуюся предполагаемой взятки президента Джо Байдена, которую тот мог дать иностранцу во времена своего вице-президентства.
Об этом говорится в заявлении на имя генпрокурора США Меррика Гарланда и директора ФБР Кристофера Рэя. Авторами обращения выступили сенатор Чарльз Грэссли и конгрессмен Джеймс Комер. Политики заявили, что министерство юстиции и ФБР, по всей видимости, располагают «ценной и поддающейся проверке информацией», которую утаили от американского народа.
«Таким образом, конгресс приступит к проведению независимого и объективного рассмотрения этого вопроса, свободного от влияния этих ведомств», — говорится в заявлении резидентов Сената и Конгресса США.
Авторы документы заявили, что у них есть основания считать, что чиновники минюста и федералы располагают сведениями о предполагаемой «криминальной схеме с участием на тот момент вице-президента» Байдена и некоего иностранца. По словам Грэссли и Комера, в этой схеме речь идет про «обмен деньгами для политических решений».