Соединенные Штаты привыкли оставаться безнаказанными и поэтому, когда они не могут победить в войне, они идут во все тяжкие, создавая ядерные или химико-биологические угрозы, но так, чтобы обвинить в этом другие страны. Единственная возможность защититься от подобных действий американцев заключается в том, чтобы нарушить их уверенность в собственной безопасности.
Об этом в эфире передачи «Время покажет» на Первом телеканале рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, по словам которого ядерная безопасность Украины усилиями США сейчас висит на волоске.
Ведь еще в начале спецоперации американцы поставили на Украину десять тысяч спецкостюмов радиационно-химической защиты. При этом российские войска, освобождавшие ЛНР, обнаружили там американские специальные дорогостоящие дозиметры, позволяющие по радиоактивным отходам определять, являются ли они следствием применения радиоактивного оружия или это отходы работы атомной станции, например. А еще США поставляли на Украину машины РХБЗ.
Все это заставляет вспомнить о вирусной атаке на электростанцию в Бушере, которая должна была привести к ядерной катастрофе в Иране. Именно так американцы, как правило, и действуют, когда не могут победить военным путем – они устраивают ядерную или химико-биологическую угрозу, таким образом, чтобы обвинить в этом другую страну. И остановить их может только осознание неминуемого возмездия.
«Сейчас для американцев Запорожская АЭС выглядит, как на главный приз. Ведь 6 гигаватт просто так на дороге не валяются. Эта энергия могла бы стать для них компенсацией за финансовые вливания в Украину – такая экономическая заинтересованность просматривается», – отметил Леонков.
Кроме того, добавил он, американцы привыкли действовать по принципу «а кто нас за это накажет». Так они действовали, например, когда разбомбили атомными бомбами японские города Хиросима и Нагасаки, уничтожение которых не имело никакого смысла. Также они действовали, когда подорвали наши газопроводы «Северный поток» в Балтийском море.
«Все говорят о том, что это [диверсия против «Северных потоков»] дело рук США, это было доказано в ходе расследования Херша, но кто их за это накажет? И кто их наказал за Хирасиму и Накасаки? Они до сих пор не извинились перед японцами. Кто их наказал за зверства во вьетнамской деревне Сонгми? – напомнил эксперт о вопиющих преступлениях США. – Поэтому мы не должны расслабляться. Потому что американцы, также, как и те, кого они курируют, способны пойти на все».
Единственное, что может остановить Соединенные Штаты – это прямая угроза им самим.
А это значит, что Россия должна довести до сведения безумных бывших партнеров за океаном, что в ее ядерные ракеты могут быть введены полетные задания по тем недружественным странам, которые сейчас против нее действуют, заключил Леонков.