Леонков призвал подорвать уверенность Соединенных Штатов в собственной безопасности

Все это заставляет вспомнить о вирусной атаке на электростанцию в Бушере, которая должна была привести к ядерной катастрофе в Иране. Именно так американцы, как правило, и действуют, когда не могут победить военным путем – они устраивают ядерную или химико-биологическую угрозу, таким образом, чтобы обвинить в этом другую страну. И остановить их может только осознание неминуемого возмездия.