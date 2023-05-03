Власти Псковской области закрыли небо для гражданских беспилотников

Псковская область с 5 мая вводит запрет на запуск гражданских беспилотников. Соответствующий указ подписал губернатор региона Михаил Ведерников.
Губернатор Псковской области добавил, что нарушителям запрета будет грозить ответственность. Ограничения действуют до отмены режима базовой готовности.
«В правовом ключе решение принято на основании указа президента № 757 и будет действовать до отмены режима базовой готовности», — сообщил Михаил Ведерников в Telegram.
Указ содержит ряд исключений. Например, беспилотники могут применяться по решению органов госвласти или местного самоуправления. БПЛА будут задействованы для мониторинга объектов трубопроводного и железнодорожного транспорта.