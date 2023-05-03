Самолет с Зеленским покинул Финляндию без опознавательных сигналов

Президент Украины Владимир Зеленский улетел из Финляндии на правительственном самолете Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале РИА Новости.
По информации агентства, кортеж украинского лидера был замечен в терминале для частных самолетов столичного аэропорта Хельсинки. Над его территорией также зависли сразу несколько вертолетов.
Исходя из данных сервиса Flightradar24, в аэропорт прибыл самолет без опознавательных сигналов. Вскоре он вылетел из Финляндии в неизвестном направлении. Предполагается, что на нем был Зеленский.
Ранее стало известно о появлении в аэропорте самолета Boeing C-40В, принадлежавшего администрации США. По информации газеты Helsingin sanomat, на его борту находился украинский президент.