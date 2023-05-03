СК России возбудил уголовное дело после попытки ВСУ атаковать Кремль

Киевский режим с помощью беспилотных летательных аппаратов попытался атаковать кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина. Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по данному факту.
Соответствующее поручение выдал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как сообщили представители ведомства, за попыткой нападения на резиденцию президента в Кремле стоят украинские власти.
В общей сложности Украиной были задействованы два беспилотника. Благодаря своевременным действиям российских военнослужащих и сотрудников спецслужб данные аппараты удалось ликвидировать. Они были выведены из строя системами радиолокационной борьбы.