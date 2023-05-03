Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали на юго-востоке Турции

Мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции. Информацию об этом передает департамент страны по чрезвычайным ситуациям.
По данным сейсмологов, землетрясение зафиксировали в 20:16 по местному времени (совпадает с Москвой). Магнитуда подземных толчков составила 5,0. Эпицентр сейсмособытия находился в провинции Кахраманмараш. Его очаг залегал на глубине в семь километров.
Имеются ли в результате происшествия пострадавшие, неизвестно. Информации о разрушениях жилых построек также не поступало. Все подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.