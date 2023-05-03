Белый дом: США «точно не поощряют» Украину атаковать российские территории

Американская сторона не поощряет Украину наносить удары по России. Об этом в ходе брифинга заявила офпред Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер прокомментировала сообщения о попытке украинских дронов атаковать кремлевскую резиденцию президента РФ Владимира Путина. По ее словам, США выступали против ударов Киева по территории России с самого начала конфликта.
«С начала этого конфликта США точно не поощряют Украину наносить удары за пределами своих границ. Мы говорили об этом ясно», — заявила Жан-Пьер.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ночь на 3 апреля украинский беспилотник попытался атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Москве. В результате нападения пострадавших и разрушений не зафиксировано.