Россия оказалась в сложном положении и ей сейчас приходится бороться за само свое существование. Поэтому властям РФ необходимо переходить к более дерзкой политике, вроде той, какая была свойственна Светскому Союзу.
Об этом в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил частый гость политических ток-шоу, кинорежиссер Карен Шахназаров.
«Такое ощущение, что Россия на мировой арене хочет всегда выглядеть респектабельно. Но это в народе поддержки не встречает. Он [народ] хочет, чтобы на пощечины был адекватный ответ», – заявил Шахназаров.
По мнению эксперта, такой сдержанной политики Москва придерживается с 1991 года. Именно тогда у власти оказалась молодая российская буржуазия, которая старалась выглядеть более респектабельно, чем западная. В итоге такое поведение вошло у российского политического класса в привычку, которую он до сих пор не может бросить. А Запад этим и пользуется.
А вот политика Советского Союза была немного дерзкой, что позволяло ему выигрывать.
«Выигрывали тогда, когда вообще карт на руках никаких не было. А после Гражданской войны… тогда еще и сегодняшнего Китая не было, некому было помочь, – напомнил Шахназаров. – Сейчас надо понять, что мы боремся за свое существование, мы должны понимать сложность ситуации, в которой мы находимся».
Напомним, накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва осознает, что ответственность за ряд терактов, совершенных на территории РФ, несет Киев. При этом власти РФ, по словам Пескова, не намерены менять политический курс страны.