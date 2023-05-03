Шахназаров: современной России нужно вспомнить об успехах дерзкой политики СССР

По мнению эксперта, такой сдержанной политики Москва придерживается с 1991 года. Именно тогда у власти оказалась молодая российская буржуазия, которая старалась выглядеть более респектабельно, чем западная. В итоге такое поведение вошло у российского политического класса в привычку, которую он до сих пор не может бросить. А Запад этим и пользуется.