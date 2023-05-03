«У нас имеется запас на несколько дней»: Пригожин об острейшем «снарядном голоде» в ЧВК «Вагнер»

Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают продвигаться в Бахмуте. На данный момент штурмовики занимают площадь 54 тысячи квадратных метров, заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Сегодня, 3 мая, штурмовики продвинулись еще до 230 метров. Под контролем противника остается 2,64 квадратных километра. По словам предпринимателя, в рядах ЧВК «Вагнер» снова есть потери. Аудиокомментарий передает пресс-служба Пригожина в Telegram-канале.
«Погибшими — 116 человек из состава ЧВК "Вагнер". "Снарядный голод" острейший. ВСУ начали свое контрнаступление, люди у них и снаряды в безлимите. Министерство обороны боеприпасы артиллерийские нам не выдает. У нас имеется запас на несколько дней», — добавил Пригожин.
Основатель ЧВК «Вагнер» добавил, что штурмовики так и не дождались реакции со стороны околовоенных чиновников. Они продолжают игнорировать любые вопросы от «музыкантов».