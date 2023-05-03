«У нас имеется запас на несколько дней»: Пригожин об острейшем «снарядном голоде» в ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 3 мая, штурмовики продвинулись еще до 230 метров. Под контролем противника остается 2,64 квадратных километра. По словам предпринимателя, в рядах ЧВК «Вагнер» снова есть потери. Аудиокомментарий передает пресс-служба Пригожина в Telegram-канале.