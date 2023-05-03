Экс-тренер «Спартака» Тихонов признался, что хочет возобновить карьеру

Бывший капитан и тренер «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что хотел бы вновь поработать наставником.
Восьмикратный чемпион России по футболу в составе московского «Спартака» Андрей Тихонов признался, что хотел бы вернуться к тренерской работе. Слова мастера спорта международного класса приводит «РБ Спорт».
«Хочется и мне вернуться. Надо иметь агентов, но я не располагаю агентом. Важно, чтобы тебя кто-то лоббировал, продвигал», — отметил он.
Последним местом работы Тихонова была «Астана». Под его руководством клуб из одноименного города становился бронзовым призером чемпионата Казахстана.