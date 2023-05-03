Захарова: Россия видит, что не все граждане Польши являются русофобами

Далеко не все польское общество заражено русофобией. Антироссийских позиций придерживаются лишь отдельные категории поляков. И при этом в стране много тех, кто считает русофобию безумием.
Об этом в эфире радио Sputnik рассказала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, по словам которой, русофобию в Польше поддерживают те, кому это выгодно.
«Кто-то за это деньги получает, кто-то политическую карьеру на этом сделал с подачи "старших братьев" по НАТО. То, что над Польшей осуществляет протекторат Вашингтон, это не секрет, так было десятилетиями. Вот они и выстраивали, к сожалению, многих из политической элиты (не всех и не всю элиту, а только правящую), многих взращивали на этих русофобских позициях», – напомнила Захарова.
Также в Польше есть и те, кто исторически не любит Россию и русских. Но это далеко не все жители Польши.
Российская сторона, подчеркнула представитель МИД РФ, общается с поляками, читает польскую прессу и видит, что происходит в польском обществе.
«Это не все общество. И это не все люди. И это не все граждане Польши. Мы же читаем, видим, общаемся. Сейчас проходил конгресс русофилов, приезжали представители Польши, которые говорили о том безумии, которое творится в мире в отношении попытки вычеркнуть Россию, народ отменить и так далее. Они же говорят об этом: что это безумие для тех стран, которые допускает эту идеологию», – добавила Мария Захарова.
Напомним, накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава, поддерживая Киев в конфликте с Россией, преследует исключительно польские интересы.