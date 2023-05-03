Российская разведка провела отличную операцию по уничтожению штаб-квартиры девяти бригад Вооруженных сил Украины. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Российская разведка действует отлично. Они располагают точными сведениями о центрах управления украинских бригад», — подчеркнул Макгрегор.
По словам военного, правительство Соединенных Штатов также предоставляет информацию украинской армии, однако «достижения» ВСУ не сравнятся с высочайшим уровнем мастерства российской разведки.