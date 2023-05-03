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Полковник Макгрегор: разведка ВС РФ провела отличную операцию по ликвидации командиров ВСУ

Армия
Полковник Макгрегор: разведка ВС РФ провела отличную операцию по ликвидации командиров ВСУ

Российская разведка провела отличную операцию по уничтожению штаб-квартиры девяти бригад Вооруженных сил Украины. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Российская разведка действует отлично. Они располагают точными сведениями о центрах управления украинских бригад», — подчеркнул Макгрегор.

По словам военного, правительство Соединенных Штатов также предоставляет информацию украинской армии, однако «достижения» ВСУ не сравнятся с высочайшим уровнем мастерства российской разведки.

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