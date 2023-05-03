Искусственный интеллект «воскресил» Нострадамуса и сделал пугающие предсказания на ближайшие 100 лет

Искусственный интеллект также считает, что человечество создаст первый форпост на Марсе к концу XXI века, а через 61 год станет реальным слияние машины и человека. В новую эру сотрудничества между всеми народами на Земле появится неизвестная болезнь. В 2099 году на голубой планете наступит долгожданный мир.