Искусственный интеллект «воскресил» Нострадамуса и сделал пугающие предсказания на ближайшие 100 лет

Компьютерные технологии «воскресили» легендарного французского астролога Нострадамуса и заставили его сделать серию новых предсказаний на ближайшее столетие.
В своем первом пророчестве искусственный интеллект заявил, что в 2031 году появится лекарство от рака, а в 2050-м человечество ожидают стихийные бедствия. Нейросеть «Нострадамус» предупредила, что люди могут впасть в страх и беспокойства из-за революции ИИ уже в 2060 году, пишет woman.ru.
Искусственный интеллект также считает, что человечество создаст первый форпост на Марсе к концу XXI века, а через 61 год станет реальным слияние машины и человека. В новую эру сотрудничества между всеми народами на Земле появится неизвестная болезнь. В 2099 году на голубой планете наступит долгожданный мир.
Эксперты считают, что искусственный интеллект не сможет заменить работников аналитических сфер, передает телеканал «360».