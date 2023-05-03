WP: Резников не дал четкого ответа на вопрос о причастности Украины к атаке на Кремль

Председатель минобороны Украины Алексей Резников ушел от ответа на вопрос о причастности Киева к атаке на Крым 3 мая. Об этом сообщает американская газета Washington Post.
«Если какие-то чиновники из Кремля пытаются кого-то обвинить, они могут обвинить себя», — заявил глава военного ведомства.
Отметим, что два украинских беспилотника попытались нанести удар на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Военные оперативно вывели дроны противника из строя. Сведения о разрушениях и пострадавших не поступали.