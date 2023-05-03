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WP: Резников не дал четкого ответа на вопрос о причастности Украины к атаке на Кремль

Армия
WP: Резников не дал четкого ответа на вопрос о причастности Украины к атаке на Кремль

Председатель минобороны Украины Алексей Резников ушел от ответа на вопрос о причастности Киева к атаке на Крым 3 мая. Об этом сообщает американская газета Washington Post.

«Если какие-то чиновники из Кремля пытаются кого-то обвинить, они могут обвинить себя», — заявил глава военного ведомства.

Отметим, что два украинских беспилотника попытались нанести удар на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Военные оперативно вывели дроны противника из строя. Сведения о разрушениях и пострадавших не поступали.

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