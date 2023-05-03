Американский эксперт Лахман: политические разборки грозят США глубокой рецессией

Он напомнил о письме главы минфина Джанет Йеллен конгрессу, в котором министр предупредила о достижении страной потолка государственного долга уже в июне 2023 года. В ответ спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что Республиканская партия не поддержит повышение лимита без обязательства глубокого сокращения федеральных расходов. Однако президент США Джо Байден настаивает на увеличении потолка без каких-либо условий.