Американский эксперт Лахман: политические разборки грозят США глубокой рецессией

Экономика США может оказаться на пороге глубокой рецессии из-за «политических разборок» между президентом и парламентом, предупредил в статье для 19fortyfive старший научный сотрудник Американского института предпринимательства доктор Десмонд Лахман.
Он напомнил о письме главы минфина Джанет Йеллен конгрессу, в котором министр предупредила о достижении страной потолка государственного долга уже в июне 2023 года. В ответ спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что Республиканская партия не поддержит повышение лимита без обязательства глубокого сокращения федеральных расходов. Однако президент США Джо Байден настаивает на увеличении потолка без каких-либо условий.
По словам Лахмана, сегодня самое неподходящее время для политических разборок. Ведь они чреваты объявлением дефолта, который вызовет настоящий коллапс на финансовых рынках со всеми вытекающими последствиями.