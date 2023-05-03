Медведев призвал к физическому устранению Зеленского после ударов по Кремлю

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал к физическому устранению украинского президента Владимира Зеленского после атаки беспилотников ВСУ на Кремль.
По словам политика, у Москвы нет других вариантов, кроме ликвидации Зеленского и его клики. Нынешний президент Украины не нужен даже для подписания акта капитуляции. Лидер Третьего рейха Адольф Гитлер его тоже не подписывал.
«Всегда найдется какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Деница», — написал Медведев в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Зеленский попытался опровергнуть причастность украинских военных к атаке на Кремль.