Полиция ищет стрелка, ранившего мужчину в ногу из пистолета в Ленобласти

Житель Никольского ранил мужчину из пистолета в Ленинградской области и скрылся. Его ищет полиция, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.
Инцидент произошел накануне, 2 мая. Между двумя малознакомыми мужчинами произошла ссора, в ходе которой житель Ленобласти открыл стрельбу по оппоненту. Пострадавший обратился с огнестрельными ранениями ноги в больницу в Тосненском районе. Злоумышленник скрылся.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Полиция установила личность предполагаемого стрелка. Им оказался 48-летний местный житель, у которого уже были проблемы с законом.