Посольство России уличило Польшу в нежелании признавать жилой комплекс собственностью дипмиссии

Польша отказывается признавать собственностью посольства России жилой комплекс на улице Бетховена. Об этом сообщили в дипмиссии.
Согласно полученной информации, Варшава не имеет никаких претензий к посольству в отношении служебного комплекса. Однако это не касается жилых строений.
«Жилой комплекс на ул. Бетховена польские власти отказываются признавать собственностью Российской Федерации», – заявили в дипмиссии.
Ранее стало известно, что польские власти силой захватили здание школы при посольстве РФ. В ответ Москва выразила Варшаве решительный протест.