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В Великом Новгороде студента приговорили к колонии за убийство возлюбленной из ревности

Происшествия
В Великом Новгороде студента приговорили к колонии за убийство возлюбленной из ревности

Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор студенту из Петербурга за убийство. Молодой человек учинил кровавую расправу над возлюбленной, которую приревновал, сообщает MK.RU.

Подсудимый достал нож и изрезал жертву на улице Большая Санкт-Петербургская. Потерпевшая скончалась от полученных ранений и обильной кровопотери.

После убийства пьяный молодой человек поехал на автобусе до Санкт-Петербурга, где он проходил обучение в институте. Оперативники задержали его. Молодой человек признался в содеянном и раскаялся. Его отправят в колонию на 11 лет по решению суда.

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