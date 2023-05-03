Неизвестные совершили нападение на консульство России в Финляндии

Зданию консульства нанесли материальный ущерб, а действия вандалов угрожали здоровью и жизни сотрудников дипломатической миссии. Посольство РФ в Хельсинки направило ноту в МИД Финляндии с требованием принять меры для привлечения виновных к ответственности.