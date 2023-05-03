Неизвестные совершили нападение на консульство России в Финляндии

Группа лиц совершила акт вандализма против консульства России в финском городе Мариехамн, сообщили представители МИД РФ.
Инцидент произошел в ночь с 30 апреля на 1 мая. Неизвестные бросили взрывное шумовое устройство на территорию российского загранучреждения, говорится в публикации на сайте ведомства.
Зданию консульства нанесли материальный ущерб, а действия вандалов угрожали здоровью и жизни сотрудников дипломатической миссии. Посольство РФ в Хельсинки направило ноту в МИД Финляндии с требованием принять меры для привлечения виновных к ответственности.