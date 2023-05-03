Российских и белорусских велосипедистов допустили к участию в международных турнирах

Правление Международного союза велосипедистов (UCI) 3 мая приняло решение допустить россиян и белорусов к участию в своих турнирах. Об этом сообщила пресс-служба организации. Таким образом, в UCI прислушались к рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) разрешать участвовать в турнирах спортсменам из РФ и Белоруссии, которые публично не выступали в поддержку СВО на Украине. В Олимпийском комитете России пока не комментировали это решение.