РИА Новости: администрация Байдена запланировала брифинг после атаки беспилотников на Кремль

Белый дом собирается провести брифинг в связи с атакой украинских дронов на Кремль. Об написало издание РИА Новости со ссылкой на иностранные СМИ.
Согласно полученной информации, мероприятие состоится 4 мая вечером. Администрация президента Джо Байдена проведет брифинг для членов комитета по разведке Сената США. Главной темой станет атака беспилотников на Кремль.
Ранее стало известно, что Украина совершила попытку атаки на Кремль двумя беспилотниками. Летательные аппараты вывели из строя, пострадавших нет. Украинские официальные лица отрицают причастность Киева к инциденту.