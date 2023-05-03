Зеленский не признался в причастности Украины к атаке беспилотников на Кремль

Во время выступления на пресс-конференции в финской столице украинский лидер не захотел признавать причастность собственной страны к произошедшему. Так, в ночь со 2 на 3 мая 2023 года у кремлевской резиденции были нейтрализованы беспилотные летательные аппараты.