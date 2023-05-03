Зеленский не признался в причастности Украины к атаке беспилотников на Кремль

Украина не имеет никакого отношения к атаке беспилотников на Кремль. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Зеленский.
Во время выступления на пресс-конференции в финской столице украинский лидер не захотел признавать причастность собственной страны к произошедшему. Так, в ночь со 2 на 3 мая 2023 года у кремлевской резиденции были нейтрализованы беспилотные летательные аппараты.
Ранее по поводу теракта в отношении президента РФ Владимира Путина высказался председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он счел данный инцидент нападением на российское государство.