«Космический плацдарм». Зачем Сталин хотел разместить на Луне советское оружие

Холодная война между СССР и США велась не только на полях сражений в ходе локальных конфликтов по всему миру. Обе сверхдержавы хотели продемонстрировать преимущество собственной идеологии за счет успехов в спорте, культуре и науке. Одним из этапов этого противостояния стала Луна.