«Космический плацдарм». Зачем Сталин хотел разместить на Луне советское оружие

Холодная война между СССР и США велась не только на полях сражений в ходе локальных конфликтов по всему миру. Обе сверхдержавы хотели продемонстрировать преимущество собственной идеологии за счет успехов в спорте, культуре и науке. Одним из этапов этого противостояния стала Луна.
Судьба естественного спутника Земли обсуждалась еще на Потсдамской конференции. Тогда «Большая тройка» в лице советского лидера Иосифа Сталина, премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и президента США Гарри Трумэна разделили Германию на четыре оккупационные зоны.
Правительства обязались содействовать процессам денацификации, демократизации, демилитаризации и демонополизации немецких земель.
Однако под конец встречи Сталин предложил разделить и Луну. Об этом сообщил американский историк Роберт Майлин, который присутствовал на конференции в качестве переводчика. По словам советского лидера, СССР имеет все силы и возможность «доказать свой приоритет самым серьезным образом».
Историки считают, что речь шла о лидерстве страны, которая получила бы власть над всем миром, установив на Луне свое оружие. Согласно их данным, в далеком 1937 году был учрежден наркомат авиапромышленности, подчинявшийся Сталину.
Другой наркомат занимался реализацией различных секретных объектов. Более того, в том же году нарком обороны Климент Ворошилов заявил, что Красная армия будет использовать плацдарм на Луне.