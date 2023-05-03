Организаторы «Фестиваля ледоколов» рассказали в соцсети ЯRUS о грандиозном мероприятии

Вдоль набережной Лейтенанта Шмидта с 29 апреля по 1 мая были пришвартованы ледоколы: «Владивосток», «Капитан Зарубин» и «Капитан Сорокин». Желающие могли не только участвовать в тематической программе на берегу и послушать историю судов, но и подняться на борт.