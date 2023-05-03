Организаторы «Фестиваля ледоколов» рассказали в соцсети ЯRUS о грандиозном мероприятии

Жители и гости Петербурга смогли посетить грандиозное событие – для них организовали «Фестиваль ледоколов». В официальном аккаунте этого мероприятия в соцсети ЯRUS можно узнать подробности и оценить масштабность трехдневного фестиваля.
Вдоль набережной Лейтенанта Шмидта с 29 апреля по 1 мая были пришвартованы ледоколы: «Владивосток», «Капитан Зарубин» и «Капитан Сорокин». Желающие могли не только участвовать в тематической программе на берегу и послушать историю судов, но и подняться на борт.
По словам организаторов, мероприятие посетили около 30 тысяч человек. Самым популярным среди ледоколов оказался «Владивосток». В Северной столице он демонстрировался впервые.
Кроме того, участников ждали тематические выставки. Наиболее популярными оказались экспозиции «Парк Арктика» и «Подвиг челюскинцев».