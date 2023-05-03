Президент Финляндии отказал Зеленскому в поставках новых истребителей на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский, прилетевший с неанонсированным визитом в Хельсинки, получил отказ в поставках Киеву новых истребителей во время встречи с финским лидером Саули Нийнисте. На совместной пресс-конференции глава республики заявил, что Финляндия не готова передать ВСУ самолеты, потому что они нужны им самим.