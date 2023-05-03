Президент Финляндии отказал Зеленскому в поставках новых истребителей на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский, прилетевший с неанонсированным визитом в Хельсинки, получил отказ в поставках Киеву новых истребителей во время встречи с финским лидером Саули Нийнисте. На совместной пресс-конференции глава республики заявил, что Финляндия не готова передать ВСУ самолеты, потому что они нужны им самим.
У вооруженных сил страны, по словам Нийнисте, есть только старые воздушные суда Hornet. Со временем они будут заменены, но до этого момента «пройдут годы», и истребители успеют устареть.
«Финляндия должна сначала получить заказанные F-35, чтобы иметь возможность списать нынешний флот», — пояснил Нийнисте.
В то же время, как добавил президент, Хельсинки продолжат оказывать поддержку Украине. Киев получил от финнов 15 пакетов помощи, и «16-й уже на подходе».
Зеленский прибыл в Финляндию в среду, 3 мая, по приглашению финского коллеги. Сообщалось, что политики проведут двустороннюю встречу и совместную пресс-конференцию. Также запланирован саммит с лидерами стран Северной Европы.
В том числе, речь идет про переговоры с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, главой норвежского кабмина Йонасом Гаром Стере, главами правительств Дании и Исландии Метте Фредериксен и Катрин Якобсдоттир.
Ранее доцент МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин раскрыл главную цель внезапной поездки президента Украины в Финляндию. Что хотел продемонстрировать Зеленский — читайте в нашем материале.