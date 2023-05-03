Захарова поприветствовала идею Китая создать делегацию по урегулированию кризиса на Украине

Дипломат прокомментировала инициативу Пекина создать делегацию для решения кризиса на Украине. Ее возглавит бывший посол Китая в России Ли Хуэй. По словам Захаровой, дипломат многое сделал для развития отношений между Москвой и Пекином. Кроме того, Ли Хуэя даже наградили Орденом Дружбы.