Захарова поприветствовала идею Китая создать делегацию по урегулированию кризиса на Украине

Россия высоко ценит готовность Китая создать делегацию по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат прокомментировала инициативу Пекина создать делегацию для решения кризиса на Украине. Ее возглавит бывший посол Китая в России Ли Хуэй. По словам Захаровой, дипломат многое сделал для развития отношений между Москвой и Пекином. Кроме того, Ли Хуэя даже наградили Орденом Дружбы.
«Исходим из того, что Китай не только занимает непредвзятую позицию по украинскому кризису, но и прекрасно разбирается в причинах и сути происходящего», – сказала Захарова в беседе с РИА Новости.
Ранее Мария Захарова заявила, что Россия готова ответить на присутствие НАТО в Финляндии.