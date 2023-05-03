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«Все время бьют, бьют, бьют»: украинский политолог Соскин пожаловался на немощность ВСУ

Армия
«Все время бьют, бьют, бьют»: украинский политолог Соскин пожаловался на немощность ВСУ

Украинские войска ничем не могут ответить на регулярные мощные удары ВС РФ, заявил украинский политолог и бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Все время россияне бьют, бьют, бьют. Тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят атак, а Украина не наступает и ничего сделать не может», — отметил он.

Соскин добавил, что сроки обещанного Киевом контрнаступления постоянно сдвигаются, из-за чего украинская и западная общественность перестает верить в способность ВСУ достигнуть успеха.

Ранее посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил, что украинское командование откладывает начало наступления из-за неблагоприятных погодных условий.

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