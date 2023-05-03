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Убийца 13-летней девочки из Петербурга был замечен в школе с молотком

Происшествия
Убийца 13-летней девочки из Петербурга был замечен в школе с молотком

Подозреваемый в убийстве 13-летней девочки подросток ходил по школе с молотком, рассказал в интервью телеканалу «360» знакомый петербуржца.

Он отметил, что фигурант уголовного дела почти со всеми здоровался в учебном учреждении.

«Если честно, он не был для меня хорошим собеседником. Я часто его встречал на улице, у него вроде даже девушка была», — рассказал собеседник.

По словам интервьюера, подозреваемый мог принести в школу молоток и разгуливать с ним по коридорам.

Преступление было совершено 30 апреля под Петербургом. Стример позвал 13-летнюю девочку в лес под Парголово и убил молотком. Сообщницей оказалась 16-летняя знакомая. Подростки решились на убийство, чтобы самоутвердиться. Парень интересовался оккультизмом и посещал психолога.

#оккультизм #молоток #убийство