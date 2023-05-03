Убийца 13-летней девочки из Петербурга был замечен в школе с молотком

Подозреваемый в убийстве 13-летней девочки подросток ходил по школе с молотком, рассказал в интервью телеканалу «360» знакомый петербуржца.
Он отметил, что фигурант уголовного дела почти со всеми здоровался в учебном учреждении.
«Если честно, он не был для меня хорошим собеседником. Я часто его встречал на улице, у него вроде даже девушка была», — рассказал собеседник.
По словам интервьюера, подозреваемый мог принести в школу молоток и разгуливать с ним по коридорам.
Преступление было совершено 30 апреля под Петербургом. Стример позвал 13-летнюю девочку в лес под Парголово и убил молотком. Сообщницей оказалась 16-летняя знакомая. Подростки решились на убийство, чтобы самоутвердиться. Парень интересовался оккультизмом и посещал психолога.