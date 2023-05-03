Убийца 13-летней девочки из Петербурга был замечен в школе с молотком

Преступление было совершено 30 апреля под Петербургом. Стример позвал 13-летнюю девочку в лес под Парголово и убил молотком. Сообщницей оказалась 16-летняя знакомая. Подростки решились на убийство, чтобы самоутвердиться. Парень интересовался оккультизмом и посещал психолога.