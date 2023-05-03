«Привез план Байдена». Сосновский раскрыл тайну внезапного визита Обамы в ФРГ

Бывший президент США Барак Обама прилетел в Берлин на встречу с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель и действующим главой немецкого правительства Олафом Шольцем, чтобы потребовать от Германии ужесточения позиции в отношении России. Об этом в Telegram-канале пишет политолог Александр Сосновский.
По его мнению, Обама привез собой из США «некий документ» от нынешнего американского лидера Джо Байдена. Эксперт уверен, что таким образом Вашингтон прямо говорит Берлину о важности проведения единой политики в отношении Москвы.
«Кульминация состоится сегодня вечером, когда он встретится один на один с канцлером Германии Олафом Шольцем для доверительной беседы. <...> Есть все признаки, что Вашингтон будет требовать от Германии ужесточить свою позицию в отношении России и отказаться от расплывчатых формулировок», — предположил эксперт.
Помимо этого, продолжил Сосновский, на встрече может быть принято решение по вопросу принятия Украины в НАТО. Эксперт считает, что здесь все «практически ясно»: обе страны не желают рассматривать этот вопрос ближайшей перспективе.
Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский собирается посетить Берлин 13 мая. Позднее выяснилось, что в Киеве были «сильно разочарованы» раскрытием таких деталей — не исключено, что поездку могут отменить.