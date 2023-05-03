«Просить амнистии?»: эксперты раскрыли истинную цель возвращения Пугачевой в Россию

Народная артистка СССР, эстрадная певица Алла Пугачева, которая после начала СВО улетела с семьей в Израиль, приехала в Москву. Цели и длительность ее визита в Россию не уточняются, сообщает ТАСС со ссылкой на помощницу исполнительницы Елену Чупракову.
Как предположили журналисты, Пугачева могла вернуться на похороны давнего друга, модельера Валентина Юдашкина. Прощание с заслуженным деятелем искусств, который скончался 2 мая в возрасте 59 лет от онкологического заболевания, пройдет в субботу, 6 мая, на Троекуровском кладбище.
Однако ассистентка артистки не смогла дать конкретного ответа по этому поводу.
«Я пока у нее даже не спрашивала еще», — ушла от вопроса корреспондентов Чупракова.
Со слов инсайдеров «Комсомольской правды», Примадонна действительно прилетела на похороны. Источники из окружения Пугачевой уточняют, что певица также планирует попрощаться и с модельером Вячеславом Зайцевым. Легендарный кутюрье умер незадолго до смерти своего ученика Юдашкина — 30 апреля — в возрасте 85 лет от внутреннего кровотечения. Его похоронят 4 мая в подмосковном Щелкове на Жегаловском кладбище.
Накануне своего возвращения в Москву Пугачева опубликовала в соцсетях фото двух модельеров с подписью: «Ушли две легенды». В посте певица указала даты траурных церемоний.
Впрочем, с версией о возможном посещении похорон согласились далеко не все российские эксперты. Так, политтехнолог, автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов в шутку связал внезапное известие о визите Примадонны с политическим подтекстом. По его словам, «теперь ясно», кто «станет лидером оппозиции» в стране.
Военный волонтер Роман Алехин констатировал, что своим решением вернуться на родину Пугачева «ударила по чувствам» россиян. Между тем в редакции Telegram-канала «Real cultras Z» и вовсе предположили, что артистка могла прилететь в РФ для корпоративов, либо же — чтобы провести переговоры об «амнистии».
К слову, бдительные соседи Пугачевой в подмосковной Грязи говорят, что замок певицы до сих пор не продан. Особняк площадью около трех тысяч квадратных метров с 20-ю комнатами, бассейном и подземным гаражом, судя по всему, дожидается певицу вместе с ее мужем, шоуменом Максимом Галкиным✱ (в РФ признан иноагентом).
В апреле глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал проверить артистку на предмет финансирования ВСУ. По словам активиста, Пугачева критиковала СВО и поддерживала артистов, покинувших Россию.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами