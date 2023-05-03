«Просить амнистии?»: эксперты раскрыли истинную цель возвращения Пугачевой в Россию

Со слов инсайдеров «Комсомольской правды», Примадонна действительно прилетела на похороны. Источники из окружения Пугачевой уточняют, что певица также планирует попрощаться и с модельером Вячеславом Зайцевым. Легендарный кутюрье умер незадолго до смерти своего ученика Юдашкина — 30 апреля — в возрасте 85 лет от внутреннего кровотечения. Его похоронят 4 мая в подмосковном Щелкове на Жегаловском кладбище.