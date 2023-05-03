Читатели Guancha назвали главу ВС США шизофреником после заявления о России и Китае

Читатели китайского портала Guancha не оставили без внимания слова главы Генштаба ВС США генерала Марка Милли про опасения появления альянса России и Китая, рекомендовав ему пройти курс лечения от шизофрении.
В среду, 3 мая, китайский портал рассказал о сенсационном признании Милли. Тот заявил, что Вашингтон видит сближение Москвы и Пекина и намерен не допустить образования этого союза.
«Сходите к врачу, узнайте, можно ли вылечить столь острую форму шизофрении?» — дал совет читатель под ником Whyacat.
Другие комментаторы отметили, что американские политики ударились в некую культуру шизофрении и не видят очевидного сближения двух стран, которое спровоцировал сам Вашингтон, облагая Россию санкциями и пытаясь устроить кризис на Тайване.