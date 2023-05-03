Румыния установила временный запрет на ввоз некоторых видов зерновых с Украины

ANSVSA, основываясь на новых правилах исполнительного регламента комиссии от 2 мая 2023 года, не разрешило импорт в Румынию украинской пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса. Между тем введенные меры не касаются соглашений об импорте, заключенных до вступления положений в силу.