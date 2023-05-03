Румыния установила временный запрет на ввоз некоторых видов зерновых с Украины

Импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса с Украины был временно запрещен властями Румынии. Ограничения будут действовать до 5 июня, уточнила пресс-служба национального управления ветеринарной санитарии и безопасности пищевых продуктов (ANSVSA).
Еврокомиссия накануне установила порядок ввоза отдельных зерновых культур с Украины в европейские страны. Ведомство пояснило, что введенные меры нацелены на устранение логистических трудностей, возникших в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии и связанных с этой сельхозпродукцией. Срок установленных положений — со 2 мая до 5 июня.
ANSVSA, основываясь на новых правилах исполнительного регламента комиссии от 2 мая 2023 года, не разрешило импорт в Румынию украинской пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса. Между тем введенные меры не касаются соглашений об импорте, заключенных до вступления положений в силу.