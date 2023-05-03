Диетолог Строков назвал факторы, помогающие похудению

Также врач советует сразу после пробуждения открывать окна и шторы, чтобы впустить свежий воздух и солнечный свет, дефицит которого также может привести к избыточному весу. Для завтрака лучше выбирать белок или пищу с высоким содержанием углеводов или жиров с аналогичной калорийностью. При употреблении белка дольше сохраняется чувство сытости, пояснил специалист.