Диетолог Строков назвал факторы, помогающие похудению

Снижение веса можно добиться при регулярности и настойчивости. О том, что для этого нужно делать, рассказал врач-диетолог Игорь Строков.
Как пишет сетевое издание OaNews, для достижения и поддержания здорового веса очень важен сон. Недостаток сна вызывает тягу к еде и понижает работоспособность. В случае, когда приходиться рано вставать, ложиться тоже следует рано, рекомендует эксперт.
Также врач советует сразу после пробуждения открывать окна и шторы, чтобы впустить свежий воздух и солнечный свет, дефицит которого также может привести к избыточному весу. Для завтрака лучше выбирать белок или пищу с высоким содержанием углеводов или жиров с аналогичной калорийностью. При употреблении белка дольше сохраняется чувство сытости, пояснил специалист.
Кроме того, медик уверяет, что в спортзал по утрам идти не обязательно. Поскольку можно использовать в качестве физических упражнений ежедневные поездки на работу.