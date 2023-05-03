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СМИ: Киев может отменить визит Зеленского в Берлин из-за раскрытия деталей поездки

Политика
СМИ: Киев может отменить визит Зеленского в Берлин из-за раскрытия деталей поездки

Представители Киева сильно разочарованы раскрытием деталей приезда украинского президента Владимира Зеленского в Германию, сообщил портал T-Online.

По информации журналистов, поездку главы государства в Берлин могут отменить.

До этого стало известно, что Владимир Зеленский намерен посетить Германию впервые после начала российской спецоперации. Телеканал NTV сообщил, что политик прибудет в Берлин 13 мая.

Стоит отметить, что о визите украинского лидера рассказали немецкие полицейские. В аэропорту Берлина Зеленского должен встретить канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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