С Новым Годом!

Заявление Зеленского об утечках данных Пентагона неприятно удивило пользователей Twitter

Политика
Заявление Зеленского об утечках данных Пентагона неприятно удивило пользователей Twitter

Очередное заявление президента Украины Владимира Зеленского повергло пользователей Twitter в шок. Они не смогли сдержать эмоций и выразили их на просторах социальной сети.

В ходе недавнего интервью The Washington Post украинский лидер высказался по поводу утечек данных Пентагона. Зеленский заверил, что ему стало известно о случившемся лишь после просмотра новостей.

Одновременно с этим политик признал, что данный инцидент окажет негативное влияние на репутацию Белого дома. Его слова вывели комментаторов из себя.

«Ого, вот же неблагодарный. Как он смеет такое говорить?» — задался вопросом один из юзеров.
«Вот это чувство собственного достоинства после всего, что предоставили ему США. Актер много о себе думает», — заметил при этом другой.

Интернет-пользователи напомнили, что на самом деле Зеленский представляет собой «продажного получателя пособия», который не имеет настоящей власти в своем государстве. По мнению комментаторов, такими темпами глава Украины останется без поддержки коллективного Запада.

#twitter #Украина #зеленский #США #пентагон