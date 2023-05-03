Заявление Зеленского об утечках данных Пентагона неприятно удивило пользователей Twitter

Очередное заявление президента Украины Владимира Зеленского повергло пользователей Twitter в шок. Они не смогли сдержать эмоций и выразили их на просторах социальной сети.
В ходе недавнего интервью The Washington Post украинский лидер высказался по поводу утечек данных Пентагона. Зеленский заверил, что ему стало известно о случившемся лишь после просмотра новостей.
Одновременно с этим политик признал, что данный инцидент окажет негативное влияние на репутацию Белого дома. Его слова вывели комментаторов из себя.
«Ого, вот же неблагодарный. Как он смеет такое говорить?» — задался вопросом один из юзеров.
«Вот это чувство собственного достоинства после всего, что предоставили ему США. Актер много о себе думает», — заметил при этом другой.
Интернет-пользователи напомнили, что на самом деле Зеленский представляет собой «продажного получателя пособия», который не имеет настоящей власти в своем государстве. По мнению комментаторов, такими темпами глава Украины останется без поддержки коллективного Запада.