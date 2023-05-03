Аналитик Bloomberg указал на главную слабость США в ходе украинского конфликта

Брэндс подчеркнул, что Китай и другие враждебные Соединенным Штатам державы могут воспользоваться развалом американского ОПК, который оказался неспособен обеспечить вооружением, боевой техникой и боеприпасами даже украинскую армию. Для Вашингтона в таких условиях попросту опасно бросать вызов Москве и Пекину, резюмировал обозреватель Bloomberg.